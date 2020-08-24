Ельче на останніх хвилинах здобув путівку в Прімеру – не обійшлось без сліду Шахтаря

Ельче мінімально здолав Жирону в плей-офф Сегунди та став останнім учасником Ла Ліги. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Сегунда 2019/20, плей-офф за підвищення у класі

Жирона – Ельче – 0:1

Гол: Мілья, 90+6

Вилучення: Стуані, 61

Поєдинок видався досить обережним, оскільки на кону стояла путівка до елітного дивізіону чемпіонату Іспанії. В першій половині команди не відзначались голами, а у другій половині Ельче здобув чисельну перевагу через вилучення Стуані – уругваєць заїхав шипами в ногу захиснику.

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Попри невелику перевагу Жирону за ударами Ельче зумів вирвати перемогу – вже в компенсований час Мілья замкнув подачу з флангу у виконанні Фіделя та вивів свою команду до Ла Ліги вперше з 2013 року.

Нагадаємо, що саме до Ельче приєднався колишній директор академії донецького Шахтаря Хорхе Раффо – фахівець пропрацював у донецькому клубі 3 роки.

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