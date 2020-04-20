Дедлайна для финала Лиги чемпионов нет, – президент УЕФА рассказал о плане завершения сезона

Глава УЕФА Александр Чеферин поделился своим видением ситуации, которую вызвал коронавирусный карантин.

"Приоритет – здоровье болельщиков, игроков и работников клубов. Я с оптимизмом воспринимаю ситуацию, думаю, что вскоре мы сможем возобновить некоторые национальные чемпионаты. С большой вероятностью, матчи будут проходить без зрителей, но важно, чтобы они вообще проходили.

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Сейчас мы ждем решений от органов здравоохранения. Пока слишком рано говорить, что сезон не будет доигран. Это очень сильно ударит по клубам и лигам.

Дедлайна для финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы нет. Все зависит от того, когда мы получим разрешение возобновить матчи. Впрочем, не думаю, что текущий сезон может затянуться до сентября-октября. Тогда трудно будет сформировать календарь следующего сезона", – сказал Чеферин в интервью Corriere della Sera.

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