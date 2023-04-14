Ювентус на своем поле не без проблем одолел Спортинг. Португальцы превосходили соперника практически в каждом компоненте игры, однако не смогли реализовать хотя бы один свой шанс. Судьбу матча решил единственный гол, забитый Федерико Гатти в середине второго тайма.

"Мне было трудно дышать": Щенсны прокомментировал вынужденную замену в матче Лиги Европы

Не помогла гостям и экстренная замена Войцеха Щенсны в конце первого тайма из-за проблем с сердцем – Маттиа Перин отработал за себя и за того парня. Минимальная победа туринцев, которая, однако, оставляет неплохие шансы для Спортинга в ответном матче на проход в полуфинал Лиги Европы.

Ювентус удержал победу над Спортингом – Щенсны заставил вспомнить об Эриксене, обидчики Зинченко сохраняют шансы