Голкипер Ювентуса Войцех Щенсны рассказал о своем самочувствии после подозрения на проблемы с сердцем и срочной замены в конце первого тайма матча против Спортинга (1:0).

"Я был в слезах, мне было трудно дышать и стало страшно, но сейчас мне намного лучше.

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Мы провели медобследование, все хорошо. Тесты подтвердили, что никаких проблем нет", – цитирует Щенсны Sky Italia.

Напомним, на 43-й минуте поляк попросил о замене после того, как почувствовал боль в груди. Вратарь покидал поле самостоятельно, однако заметно волновался и имел учащенное сердцебиение.

К слову, Ювентус в борьбе за выход в полуфинал Лиги Европы дожал Спортинг, одержав минимальную победу благодаря голу Гатти в середине второго тайма. Ответный матч состоится 20 апреля.

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