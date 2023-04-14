Ювентус на своєму полі не без проблем здолав Спортінг. Португальці перевершували суперника практично у кожному компоненті гри, однак не змогли реалізувати бодай один свій шанс. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий Федеріко Гатті в середині другого тайму.

"Мені було важко дихати": Щенсни прокоментував вимушену заміну у матчі Ліги Європи

Не допомогла гостям і екстрена заміна Войцеха Щенсни наприкінці першого тайму через проблеми з серцем – Маттіа Перін відпрацював за себе і за того хлопця. Мінімальна перемога туринців, яка, однак, залишає непогані шанси для Спортінга у матчі-відповіді на прохід у півфінал Ліги Європи.

Ювентус втримав перемогу над Спортінгом – Щенсни змусив згадати про Еріксена, кривдники Зінченка зберігають шанси