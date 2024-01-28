Шахтер в сверхдлинном матче с Марибором не смогли выявить сильнейшего. Смотрите видеообзор поединка Шахтер – Марибор на "Футбол 24".

Шахтер сыграл необычный спарринг с Марибором – 4 тайма по 30 минут каждый. Из экспериментов отметим смещение Конопли в опорную зону во время развития атак (а-ля Зинченко в Арсенале), а Педриньо опускался в оборону.

Шахтер за четыре тайма не сумел забить Марибору – Невертон интереснее Кевина, современные эксперименты с Коноплей

В первой половине игре из моментов можно выделить две попытки Сикана. На 3-4 таймы вышел более резервный состав, но и моментов стало больше. Опасно пробивал Цуканов, а после удара Эгиналдо мяч попал в обе стойки и покатился по линии ворот. Финальный свисток арбитра зафиксировал нулевую ничью.