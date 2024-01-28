Шахтар зіграв незвичний спаринг із Марібором – 4 тайми по 30 хвилин кожен. З експериментів відзначимо зміщення Коноплі в опорну зону під час розвитку атак (а-ля Зінченко в Арсеналі), а Педрінью опускався в оборону.

Шахтар за чотири тайми не зумів забити Марібору – Невертон цікавіший за Кевіна, сучасні експерименти з Коноплею

У першій половині грі з моментів можна виокремити дві спроби Сікана. На 3-4 тайми вийшов більш резервний склад, але і моментів побільшало. Небезпечно пробивав Цуканов, а після удару Егіналдо м'яч влучив у обидві стійки та покотився по лінії воріт. Фінальний свисток арбітра зафіксував нульову нічию.