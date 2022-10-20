Кубок Бразилии, финал, ответный матч

Фламенго – Коринтианс – 1:1 (6:5 в серии пенальти, первый матч – 0:0)

Голы: Педро, 7 – Джулиано, 82

Первый матч неделю назад завершился нулями, поэтому все решалось на Маракане. В составе Фламенго есть немало именитых ветеранов, вернувшихся из Европы – Давид Луис, Филипе Луис, Видаль. Коринтианс же может похвастаться десантом бывших представителей УПЛ. Экс-хавбек Днепра Джулиано вышел в основе, Майкон из Шахтера остался в запасе, а Жуниор Мораес пропускал матч из-за травмы.

Динамо хотело оформить сенсационное возвращение Мораеса – экс-форвард Шахтера был основным вариантом

Вторая встреча оставалась "сухой" недолго. Уже на 7-й минуте Педро вывел Фламенго вперед, удачно пробив с острого угла. "Стервятники" держали оборону, но под занавес встречи пропустили. Джулиано лучше всех разобрался в хаосе штрафной, заставив команды исполнять серию пенальти.

Филипе Луис провалил первую же попытку, но в дальнейшем игроки Фламенго били четко. С другой стороны Джулиано и Майкон также не ошиблись. Антигероями Коринтианса оказались Фагнер и Матеус – первый влепил в перекладину, второй вообще над воротами. Фламенго в четвертый раз в своей истории выиграл Кубок Бразилии.