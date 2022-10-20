Кубок Бразилії, фінал, матч-відповідь

Фламенго – Корінтіанс – 1:1 (6:5 у серії пенальті, перший матч – 0:0)

Голи: Педро, 7 – Джуліано, 82

Перший матч тиждень тому завершився нулями, тому все вирішувалось на Маракані. У складі Фламенго є чимало іменитих ветеранів, які повернулися з Європи – Давід Луїс, Філіпе Луїс, Відаль. Натомість Корінтіанс може похизуватися десантом колишніх представників УПЛ. Екс-хавбек Дніпра Джуліано вийшов у основі, Майкон з Шахтаря залишився в запасі, а Жуніор Мораєс пропускав матч через травму.

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Друга зустріч залишалася "сухою" недовго. Вже на 7-й хвилині Педро вивів Фламенго уперед, вдало пробивши з гострого кута. "Стерв'ятники" тримали оборону, але під завісу зустрічі таки пропустили. Джуліано найкраще розібрався у хаосі карного майданчика, змусивши команди виконувати серію пенальті.

Філіпе Луїс провалив першу ж спробу, але надалі гравці Фламенго били чітко. З іншого боку Джуліано та Майкон також не помилилися. Антигероями Корінтіанса виявилися Фагнер та Матеус – перший вліпив у поперечину, а другий взагалі над воротами. Фламенго вчетверте у своїй історії виграв Кубок Бразилії.