На финише трансферного окна, которое в Украине закрылось в сентябре, "бело-синие" активно пытались подписать форварда. Кроме Зе Луиша и Мунаса Даббура, основной целью киевлян был Жуниор Мораес, сообщает Динамо Киев Inside.

Луческу стремился подписать Тайсона и Мораеса летом – красноречивый ответ Динамо

Ранее журналист Игорь Бурбас уже сообщал о желании Мирчи Луческу подписать двух экс-игроков Шахтера – Жуниора Мораеса и Тайсона. По его информации, тренер Динамо получил решительный отказ от руководства клуба.

Выходит, что киевляне таки рассматривали возможность возвращения уроженца Бразилии, получившего украинский паспорт и сыгравшего 11 матчей за нашу национальную сборную. Ранее Жуниор Мораес выступал за Динамо с 2015 по 2018 год, после чего решил перейти свободным агентом в Шахтер. После начала полномасштабной войны в Украине 35-летний форвард вернулся в Бразилию и подписал контракт с Коринтиансом, за который забил 1 гол в 17 матчах.

К слову, никакого центрфорварда Динамо в прошлое трансферное окно так и не подписало. Состав киевлян пополнили вингеры Владислав Кабаев и Кахим Пэррис, а также хавбек Джастин Лонвейк.

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