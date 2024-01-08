Аргентинця госпіталізували та поклали у реанімацію через передозування. Лікарі наразі проводять детоксування. Про це повідомляє Marca.

Екс-зірку ПСЖ і Наполі штрикнули ножем – його доставили в лікарню

Відвідувати Лавессі можуть тільки найближчі родичі. Син гравця спростував чутки, написавши у своїх соцмережах: "Мій батько в порядку, він проходить лікування. Припиніть вигадувати речі, які не відповідають дійсності. У нього не було передозування чи того, що кажуть".

Як зазначає видання, аргентинця невдовзі переведуть до реабілітаційного центру. Вже вдруге за місяць Лавессі опинився в лікарні. 20 грудня колишнього гравця ПСЖ госпіталізували через ножове поранення.

Нагадаємо, що аргентинець за свою кар'єру встиг пограти за Наполі та парижан. У складі французького клубу він чотири рази здобував титул чемпіона Франції. Есекієль Лавессі завершив професіональну кар'єру у 2019 році.

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