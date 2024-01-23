Пресс-служба Коло-Коло сообщила о трансфере 36-летнего игрока. Артуро Видаль присоединился к чилийской команде на правах свободного агента. Срок соглашения стороны не раскрыли, но по данным Transfermarkt, контракт будет действовать год.

Шахтер близок к трансферу за 16 млн евро – рыночная стоимость игрока значительно меньше

Артуро Видаль – воспитанник Коло-Коло. За первую команду он дебютировал в 2006 году, а затем перешел в немецкий Байер. В Европе полузащитник успел поиграть за Баварию, Ювентус, Барселону и Интер. В составе этих клубов он выиграл множество трофеев, в частности пять раз завоевывал титул чемпиона Италии, трижды чемпиона Германии, а также выигрывал Ла Лигу.

Последним клубом Видаля был бразильский Атлетико Паранаэнсе, за который Артуро сыграл лишь в девяти матчах.

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