Флуминенсе и Интернасьонал сыграли вничью (2:2) в первом полуфинале Копа Либертадорес-2023. Обзор матча и видео голов смотрите на "Футбол 24".

Кубок Либертадорес, 1/2 финала. Первый матч

Флуминенсе – Интернасьонал – 2:2

Голы: Кано, 10, 78 – Мальо, 45+5, Алан Патрик, 64

Удаление: Шавьер, 45 (Флуминенсе)

В составе Флуминенсе сыграл знаменитый экс-капитан Реала Марсело, а также Марлон, арендованный у Шахтера. За Интернасьонал вышли еще два бывших представителя "горняков" – Витао и Алан Патрик.

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Последний отличился голом в середине второго тайма. На 64-й минуте полузащитник эффектно обыграл Марсело и поразил дальний угол, выведя Интернасьонал вперед. Счет стал 2:1 в пользу гостей, но победу они не удержали. Кано оформил дубль и сохранил ничью для Флуминенсе, больше тайма игравшего в меньшинстве.

Ответный матч состоится 5 октября. Другого финалиста Копа Либертадорес-2023 определят Бока Хуниорс и Палмейрас.