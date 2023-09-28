Флуміненсе та Інтернасьйонал зіграли внічию (2:2) у першому півфіналу Копа Лібертадорес-2023. Огляд матчу і відео голів дивіться на "Футбол 24".

Кубок Лібертадорес, 1/2 фіналу. Перший матч

Флуміненсе – Інтернасьйонал – 2:2

Голи: Кано, 10, 78 – Мальйо, 45+5, Алан Патрік, 64

Вилучення: Шав'єр, 45 (Флуміненсе)

У складі Флуміненсе зіграв знаменитий екс-капітан Реала Марсело, а також Марлон, який орендований у Шахтаря. За Інтернасьйонал вийшли ще два колишні представники "гірників" – Вітао та Алан Патрік.

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Останній відзначився голом у середині другого тайму. На 64-й хвилині півзахисник ефектно обіграв Марсело і вразив дальній кут, вивівши Інтернасьйонал вперед. Рахунок став 2:1 на користь гостей, але перемогу вони не втримали. Кано оформив дубль і зберіг нічию для Флуміненсе, який більше тайму грав у меншості.

Матч-відповідь відбудеться 5 жовтня. Іншого фіналіста Копа Лібертадорес-2023 визначать Бока Хуніорс і Палмейрас.