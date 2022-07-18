Бенфика продолжает подготовку к новому сезону. Накануне клуб Роман Яремчука провел очередной спарринг, в котором нокаутировал новичка АПЛ – Фулхэм (5:1), а украинец после перерыва забил один из голов. На первую сорокапятиминутку в составе "орлов" вышел бразильский экс-форвард Шахтера Давид Нерес.

Яремчук забил за Бенфику против новичка АПЛ

В одном из эпизодов игра бывшего "горняка" вызвала овации у экс-партнеров по УПЛ – Исмаили и Карлоса Де Пены. Получив мяч на правом фланге, 25-летний нападающий элегантно пробросил сферу между ног вице-капитана Фулхэма и защитника сборной США Тима Рима, чем заслужил аплодисменты от болельщиков.

Напомним, Нерес зимой 2022-го перешел в Шахтер из Аякса, но не провел за донецкий клуб ни одного официального матча из-за российского вторжения в Украину.