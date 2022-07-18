Яремчук забил за Бенфику против новичка АПЛ
00:31 - Читати українською
Украинский форвард Роман Яремчук отличился в товарищеском матче.
Бенфика провела контрольный матч с Фулхэмом. Новички АПЛ не сумели навязать борьбу португальцам и пропустили 5 мячей, забив 1. Один из голов забил Роман Яремчук.
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Украинец отличился в начале второго тайма. Роман открылся под подачу Вайгля между защитниками Фулхэма и головой переправил мяч в сетку. Это был четвёртый гол Бенфики.
В прошлом сезоне Яремчук отыграл за Бенфику 43 матча, оформив 9 голов и 6 ассистов. Новый сезон для Бенфики стартует в начале августа.
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