Элано находится без работы с ноября прошлого года, когда его уволили с поста главного тренера Фигейренсе. Вскоре он будет иметь возможность снова напомнить о себе.

"Шахтер присматривается к Италии": Цыганык – о будущем тренерского кресла "горняков"

Бразилец принял предложение телекомпании SBT прокомментировать два ближайших матча Сантоса, за который он когда-то выступал, в Кубке Либертадорес против аргентинского Сан-Лоренсо. Поединки состоятся 6 и 13 апреля, сообщает Futebol Interior.

Отмечается, что для Элано это будет не первый опыт работы на телевидении. Еще до начала тренерской карьеры он уже был участником нескольких шоу на футбольную тематику, но никогда не занимался комментированием матчей.

Як Шахтар втрачав топів: Маліновського визнали "неперспективним", Зінченко відкупився, Зубков не злякався Маріуполя