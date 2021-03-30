Елано перебуває без роботи з листопада минулого року, коли його звільнили з посади головного тренера Фігейренсе. Невдовзі він матиме можливість знову нагадати про себе.

"Шахтар приглядається до Італії": Циганик – про майбутнє тренерського крісла "гірників"

Бразилець прийняв пропозицію телекомпанії SBT прокоментувати два найближчих матчі Сантоса, за який він колись виступав, в Кубку Лібертадорес проти аргентинського Сан-Лоренсо. Поєдинки відбудуться 6 та 13 квітня, повідомляє Futebol Interior.

Зазначається, що для Елано це буде не перший досвід роботи на телебаченні. Ще до початку тренерської кар'єри він вже був учасником кількох шоу на футбольну тематику, але ще ніколи не займався коментуванням матчів.

Як Шахтар втрачав топів: Маліновського визнали "неперспективним", Зінченко відкупився, Зубков не злякався Маріуполя