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Экс-звезда Ливерпуля возглавил клуб четвертого дивизиона Англии

19:45 - Читати українською
Экс-звезда Ливерпуля возглавил клуб четвертого дивизиона Англии
Харри Кьюэлл /Reuters

Бывший вингер Ливерпуля, Лидса и сборной Австралии Харри Кьюэлл продолжает свою тренерскую карьеру в низах английского чемпионата.

Харри Кьюэлл возглавил английский Олдхэм с четвертого дивизиона, сообщает официальный сайт клуба.

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Отмечается, что стороны заключили однолетний контракт. Предусмотрена возможность продолжения сотрудничества в дальнейшем.

"Спасибо всем вам за добрые сообщения. Я рад подписать контракт в качестве главного тренера Олдхэм Атлетик. С нетерпением жду предстоящей работы", – написал 41-летний австралиец в твиттере.

Добавим, что это не первый опыт Кьюэлла в статусе тренера – ранее он возглавлял Кроули Таун и Ноттс Каунти.

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Теги
Англия Харри Харри Кюэлл Олдхэм Олдхэм
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