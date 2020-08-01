Екс-зірка Ліверпуля очолив клуб четвертого дивізіону Англії

Колишній вінгер Ліверпуля, Лідса та збірної Австралії Харрі К'юелл продовжує свою тренерську кар'єру в низах англійського чемпіонату.

Харрі К'юелл очолив англійський Олдхем з четвертого дивізіону, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Зазначається, що сторони уклали однорічний контракт. Передбачена можливість продовження співпраці в подальшому.

"Дякую всім вам за добрі повідомлення. Я радий підписати контракт як головний тренер Олдхем Атлетік. З нетерпінням чекаю майбутньої роботи", – написав 41-річний австралієць в твіттері.

Додамо, що це не перший досвід К'юелла в статусі тренера – раніше він очолював Кроулі Таун та Ноттс Каунті.

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