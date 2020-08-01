Екс-зірка Ліверпуля очолив клуб четвертого дивізіону Англії

Харрі К'юелл очолив англійський Олдхем з четвертого дивізіону, повідомляє офіційний сайт клубу.
Шеффілд Венсдей розпочне наступний сезон з велетенським очковим штрафом через фінансові махінації
Зазначається, що сторони уклали однорічний контракт. Передбачена можливість продовження співпраці в подальшому.
"Дякую всім вам за добрі повідомлення. Я радий підписати контракт як головний тренер Олдхем Атлетік. З нетерпінням чекаю майбутньої роботи", – написав 41-річний австралієць в твіттері.
Додамо, що це не перший досвід К'юелла в статусі тренера – раніше він очолював Кроулі Таун та Ноттс Каунті.
"Лідс"-2001. Команда психів, наркоманів і геніїв