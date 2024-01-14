Полузащитник сборной Англии и Аль-Иттифака Джордан Хендерсон может продолжить свою карьеру в Ювентусе.

Туринский клуб рассматривает возможность арендовать экс-игрока Ливерпуля на 18 месяцев. Контракт Джордана Хендерсона с Аль-Иттифаком истекает 30 июня 2026 года, но англичанин не хочет оставаться в Саудовской Аравии.

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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Ювентус не готов платить полузащитнику сумму, близкую к той, что он получает в Саудовской Аравии. Сейчас он получает около 40 млн евро в год. Туринцы предложили зарплату в размере лишь 1,5 миллиона евро в год. Кроме того, в арендное соглашение хотят включить опцию досрочного прекращения сотрудничества летом 2024-го.

В Саудовской Аравии Хендерсон провел 19 матчей и сделал 5 результативных передач. На полузащитника также претендует Аякс.

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