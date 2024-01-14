Півзахисник збірної Англії та Аль-Іттіфака Джордан Хендерсон може продовжити кар'єру в Ювентусі.

Туринський клуб розглядає можливість орендувати екс-гравця Ліверпуля на 18 місяців. Контракт Джордана Хендерсона з Аль-Іттіфаком закінчується 30 червня 2026 року, але англієць не хоче залишатися в Саудівській Аравії.

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Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, Ювентус не готовий платити півзахисникові суму, близьку до тієї, що він отримує в Саудівській Аравії. Наразі він отримує близько 40 млн євро на рік. Туринці запропонували зарплатню у розмірі лише 1,5 мільйона євро на рік. Крім того, в орендну угоду хочуть включити опцію дострокового припинення співпраці влітку 2024-го.

У Саудівській Аравії Хендерсон провів 19 матчів і зробив 5 результативних передач. На півзахисника також претендує Аякс.

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