Полузащитник саудовского Аль-Иттифака Хендерсон жалеет о переезде на Ближний Восток и ищет варианты вернуться обратно в Европу. Как информирует Voetbal International, к 33-летнему англичанину обратился Аякс – нидерландскому гранду необходим полузащитник-организатор.

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Сообщается, что Хендерсон понимает, что ему придётся пойти на значительные финансовые жертвы при переезде в Амстердам – Аякс не сможет платить ему 15 млн евро, которые он сейчас зарабатывает в Саудовской Аравии. В то же время Аякс готов "пойти на многое", чтобы привезти Джордана на Йохан Кройф Арену.

В пользу Аякса говорит то, что Хендерсон хочет поехать на чемпионат Европы вместе со сборной Англии следующим летом. Джордан считает, что его шансы на попадание в заявку будут выше, чем если бы он перешёл в один из клубов АПЛ из нижней части турнирной таблицы.

В начале сезона Аякс опустился в зону вылета, но после смены тренера вернулся в еврокубковую зону. Сейчас команда Джона ван'т Схипа занимает пятое место в турнирной таблице Эредивизи.

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