Экс-форвард Ливерпуля не поддерживает возвращение Коутиньо

Бывший нападающий мерсисайдцев Эмиль Хески признался, что не разделяет оптимизма относительно возможного возвращения Филиппе Коутиньо в Ливерпуль.

"Я уважаю Коутиньо, потому что он сказочный игрок, но разве команда сейчас в нем нуждается?

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Ливерпуль выглядит настолько сыгранным, что не совсем понятно, как Коутиньо сюда вписывается. При определенных условиях он, возможно, нашел бы свое место в составе, но нынешнему Ливерпулю этот футболист пока не слишком нужен", – цитирует Хески Goal.com.

Напомним, Коутиньо покинул Ливерпуль в 2018 году и перешел в Барселону. В нынешнем сезоне он провел в аренде за Баварию 22 матча, в которых отметился 8-ю голами и отдал 6 результативных передач.

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