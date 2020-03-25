toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Барселона не может найти покупателя для Коутиньо – у каталонцев остался один вариант

13:00 45 Читати українською
Барселона не может найти покупателя для Коутиньо – у каталонцев остался один вариант
Филиппе Коутиньо / Getty Images

Барселона будет иметь определенные проблемы с трудоустройством хавбека Филиппе Коутиньо, который проводит сезон в аренде за Баварию.

Каталонцы не имеют серьезных предложений по приобретению бразильца, информирует Marca.

Барселона раздражена действиями Реала на трансферном рынке – мадридцы вмешались в планы "блаугранас" по топ-игроку

Договор с Баварией предусматривал право выкупа за 120 млн евро, однако мюнхенцы не слишком впечатлены игрой Коутиньо. Скорее всего, атакующий хавбек вернется на Камп Ноу и будет искать новый клуб. Барселона готова снизить свои аппетиты до 80 млн, но и такая сумма кажется слишком большой для покупателей. Остается один вариант – новая аренда с надеждами на более удачный сезон в исполнении бразильца.

Напомним, в текущем сезоне Коутиньо провел за Баварию 22 матча в Бундеслиге, забил 8 мячей и отдал 6 голевых передач.

Неймар приблизился к возвращению в Барселону – ПСЖ готов пойти на очередные уступки

blog_ava
ФИФА рассматривает беспрецедентное решение проблемы летнего трансферного окна
09:29
296
Теги
Трансферы Трансферы Барселоны Филиппе Коутиньо Филиппе Коутиньо Бавария Бавария Барселона Барселона Испания
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Рафаилов подтвердил уход из Зари
    Україна — 24 март680 Рафаилов подтвердил уход из Зари
3
дн
:
5
час
:
23
мин
Авангард
19:00
Кремень
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук