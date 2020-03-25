Барселона не может найти покупателя для Коутиньо – у каталонцев остался один вариант

Барселона будет иметь определенные проблемы с трудоустройством хавбека Филиппе Коутиньо, который проводит сезон в аренде за Баварию.

Каталонцы не имеют серьезных предложений по приобретению бразильца, информирует Marca.

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Договор с Баварией предусматривал право выкупа за 120 млн евро, однако мюнхенцы не слишком впечатлены игрой Коутиньо. Скорее всего, атакующий хавбек вернется на Камп Ноу и будет искать новый клуб. Барселона готова снизить свои аппетиты до 80 млн, но и такая сумма кажется слишком большой для покупателей. Остается один вариант – новая аренда с надеждами на более удачный сезон в исполнении бразильца.

Напомним, в текущем сезоне Коутиньо провел за Баварию 22 матча в Бундеслиге, забил 8 мячей и отдал 6 голевых передач.

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