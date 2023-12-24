Экс-звезда Ливерпуля может сменить клуб в Саудовской Аравии – игрока хочет подписать Джеррард
Нападающий Аль-Ахли Джидда Роберто Фирмино может присоединиться к команде, которую возглавляет Стивен Джеррард – Аль-Иттифак.
Фирмино имеет неопределенное будущее в Аль-Ахли, поскольку забивал лишь в дебютном матче в Саудовской Аравии. В услугах бразильца заинтересован Аль-Иттифак, который возглавляет Стивен Джеррард, сообщает Mirror.
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"Я, очевидно, очень хорошо знаю Фирмино, я был большим фанатом. Я следил за ним годами. На данный момент он является игроком Аль-Ахли, поэтому мне очень трудно комментировать эту ситуацию. Но я полюбил Бобби Фирмино с первого дня, когда увидел его, и я большой поклонник его таланта", – прокомментировал Джеррард интерес к Фирмино.
После перехода в Аль-Ахли бразилец провел 18 матчей в Саудовской Аравии, в которых записал в свой актив 3 гола и 3 ассиста.
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