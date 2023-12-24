Фірміно має невизначене майбутнє в Аль-Ахлі, оскільки забивав лише у дебютному матчі в Саудівській Аравії. У послугах бразильця зацікавлений Аль-Іттіфак, який очолює Стівен Джеррард, повідомляє Mirror.

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"Я, очевидно, дуже добре знаю Фірміно, я був великим фанатом. Я стежив за ним роками. На цей момент він є гравцем Аль-Ахлі, тому мені дуже важко коментувати цю ситуацію. Але я полюбив Боббі Фірміно з першого дня, коли побачив його, і я великий шанувальник його таланту", – прокоментував Джеррард інтерес до Фірміно.

Після переходу в Аль-Ахлі бразилець провів 18 матчів у Саудівській Аравії, в яких записав до свого активу 3 голи та 3 асисти.

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