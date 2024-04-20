Депортиво победил Культураль Леонесу в матче 33-го тура в третьем по силе дивизионе Испании, а бывший нападающий Карпат и Динамо Лукас Перес отметился роскошным голом.

Депортиво Ла-Корунья продолжает уверенно выступать в Примере Федерасьон и победила Культураль Леонесу со счетом 2:0.

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Один из голов в очень эффектной манере забил Лукас Перес, который в свое время выступал за Карпаты, киевское Динамо и лондонский Арсенал. Испанец подхватил мяч после того, как сразу двух его партнеров сбили, и пробил метров с 30-ти. Голкипер не смог ничего сделать с ударом, который залетел под левую стойку.

Добавим, что эта победа позволила Депортиво оторваться от Барселоны B уже на 9 очков за 5 туров до конца первенства.

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