Депортіво переміг Культураль Леонесу в матчі 33-го туру у третьому за силою дивізіоні Іспанії, а колишній нападник Карпат та Динамо Лукас Перес відзначився розкішним голом.

Депортіво Ла-Корунья продовжує впевнено виступати в Прімері Федерасьйон та перемогла Культураль Леонесу з рахунком 2:0.

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Один із голів у дуже ефектній манері забив Лукас Перес, який свого часу виступав за Карпати, київське Динамо та лондонський Арсенал. Іспанець підхопив м'яч після того, як одразу двох його партнерів збили, та пробив метрів з 30-ти. Голкіпер не зміг нічого зробити з ударом, який залетів під ліву стійку.

Додамо, що ця перемога дозволила Депортіво відірватись від Барселони B вже на 9 очок за 5 турів до кінця першості.

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