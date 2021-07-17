Экс-звезда Днепра вернулся в чемпионат Бразилии
09:51 - Читати українською
Бывший хавбек Днепра Джулиано нашел новый клуб в летнее трансферное окно.
Коринтианс на своем официальном сайте объявил о переходе Джулиано на правах свободного агента.
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Сообщается, что контракт с бразильцем рассчитан до конца 2023 года. Последним клубом Джулиано был турецкий Истанбул Башакшехир. Также он успел поиграть за Интернасьонал, Днепр, Зенит, Гремио, Фенербахче и Аль-Наср.
К слову, в прошлом сезоне Джулиано провел 32 матча в составе Башакшехира, записав в свой актив 3 гола и 5 ассистов.
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