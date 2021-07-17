Коринтианс на своем официальном сайте объявил о переходе Джулиано на правах свободного агента.

Мехмеди объявил о завершении карьеры в сборной Швейцарии – игрок успел поиграть за Динамо

Сообщается, что контракт с бразильцем рассчитан до конца 2023 года. Последним клубом Джулиано был турецкий Истанбул Башакшехир. Также он успел поиграть за Интернасьонал, Днепр, Зенит, Гремио, Фенербахче и Аль-Наср.

К слову, в прошлом сезоне Джулиано провел 32 матча в составе Башакшехира, записав в свой актив 3 гола и 5 ассистов.

Ребров ризикує у зачарованому колі без прогресу: хто винен і з ким потрібно прощатися?