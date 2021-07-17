"Уйти из сборной для меня нелегко. Однако в последнее время меня преследовали различные травмы. Поэтому в будущем я решил сконцентрироваться на играх за мой клуб – Вольфсбург. Кроме того, я смогу проводить больше времени со своей семьей", – написал Мехмеди в своем Instagram.

Динамо может выкупить Шкурина за скромную сумму, но придется делиться с ЦСКА

Отметим, что швейцарец дебютировал за национальную сборную в 2011 году в матче против Англии, а свой последний – на Евро-2020 в памятном поединке против Франции. В общем, Адмир сыграл 76 матчей за сборную Швейцарии, отметившись 10 голами.

За свою карьеру Мехмеди успел поиграть за Байер, Фрайбург, Цюрих и киевское Динамо, за которое выступал с 2012 по 2014 годы с перерывом на аренду. Сейчас нападающий защищает цвета Вольфсбурга.

Ребров ризикує у зачарованому колі без прогресу: хто винен і з ким потрібно прощатися?