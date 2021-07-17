Корінтіанс на своєму офіційному сайті оголосив про перехід Джуліано на правах вільного агента.

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Повідомляється, що контракт із бразильцем розрахований до кінця 2023 року. Останнім клубом Джуліано був турецький Істанбул Башакшехір. Також він встиг пограти за Інтернасьйонал, Дніпро, Зеніт, Греміо, Фенербахче та Аль-Наср.

До слова, у минулому сезоні Джуліано провів 32 матчі у складі Башакшехіра, записавши до свого активу 3 голи та 5 асистів.

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