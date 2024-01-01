Сантос объявил о договорённости с бывшим полузащитником Днепра Джулиано. Как информирует официальный сайт клуба, 33-летний футболист будет выступать за "рыб" весь 2024-й год. Предварительный контракт подразумевает возможность продления сотрудничества ещё на один год.

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Как информирует UOL, официальный контракт будет заключён 2 января, когда избранный президент клуба Марсело Тейшейра возьмет на себя управление Сантосом.

По итогам прошлого сезона Сантос впервые в своей истории вылетел во второй дивизион. Клубу пришлось существенно изменить состав, чтобы вписаться в финансовые рамки. "Рыбы" подписали многих "сбитых летчиков" и просто ветеранов, чтобы решить задачу по скорейшему возвращению в бразильскую Серию А.

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