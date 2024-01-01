Сантос оголосив про домовленість із колишнім півзахисником Дніпра Джуліано. Як інформує офіційний сайт клубу, 33-річний футболіст виступатиме за "риб" весь 2024-й рік. Попередній контракт передбачає можливість продовження співпраці ще на один рік.

Фанати Сантоса влаштували погроми через історичний виліт з еліти бразильського футболу – спалені машини та автобуси

Як інформує UOL, офіційний контракт буде укладено 2 січня, коли обраний президент клубу Марсело Тейшейра візьме на себе управління Сантосом.

За підсумками минулого сезону Сантос вперше у своїй історії вилетів до другого дивізіону. Клубу довелося істотно змінити склад, щоб вписатися у фінансові рамки. "Риби" підписали багатьох "збитих льотчиків" і просто ветеранів, щоб вирішити задачу щодо якнайшвидшого повернення до бразильської Серії А.

Шахтар і 14 гравців "на вихід": кого позбутися, а на кому – заробити?