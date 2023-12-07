Сантос впервые за 111 лет вылетел из Серии А, заняв 17 место в сезоне 2023. Эта новость разгневала поклонников легендарного клуба.

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Так, вокруг стадиона фанаты устроили погромы, сожгли автомобиль нападающего команды Мендосы. Пострадали и другие транспортные средства, а дым от места беспорядков было видно за несколько километров.

По информации Globo, это была акция не направленная против форварда – разгневанные болельщики сжигали машины, которые оставили со стороны, куда прибыла выездная команда. Полиция смогла разогнать толпу, применив перцовый газ.

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Brazilian club Santos have been relegated from Brazil's first division for first time in their 111-year history!



The likes of Pele, Neymar and Robinho have played for Santos in the past.



Safe to say that the Santos fans haven't taken it that well...pic.twitter.com/sXBIQP8cqx — Rakshit (@FantasyScout_11) December 7, 2023