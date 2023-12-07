Фанаты Сантоса устроили погромы из-за исторического вылета из элиты бразильского футбола – сожжены машины и автобусы
Болельщики Сантоса взбесились из-за вылета клуба из бразильской Серии А.
Сантос впервые за 111 лет вылетел из Серии А, заняв 17 место в сезоне 2023. Эта новость разгневала поклонников легендарного клуба.
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Так, вокруг стадиона фанаты устроили погромы, сожгли автомобиль нападающего команды Мендосы. Пострадали и другие транспортные средства, а дым от места беспорядков было видно за несколько километров.
По информации Globo, это была акция не направленная против форварда – разгневанные болельщики сжигали машины, которые оставили со стороны, куда прибыла выездная команда. Полиция смогла разогнать толпу, применив перцовый газ.
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