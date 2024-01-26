Катарский Аль-Шамаль официально объявил о подписании 33-летнего марокканца.

Динамо нашло еще один вариант усиления в европейском клубе, – журналист

1 января Беланда покинул турецкий Адана Демирспор и получил статус свободного агента. Ранее хавбек защищал цвета Монпелье, Динамо, Шальке, Ниццы и Галатасарая. Беланда находился на контракте у Динамо с 2013 по 2017 годы и завоевал с киевлянами одно чемпионство и два Кубка Украины.

Добавим, что Аль-Шамаль идет на третьей с конца позиции чемпионата Катара.

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