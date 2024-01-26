Защитник Краковии Вирджил Гица не единственный представитель Экстраклясы, который попал в сферу интересов киевского Динамо.

Динамо в поисках усиления центра обороны обратило внимание на защитника Заглембе Любин – Алекса Лавничака, сообщает журналист Пётр Слонка.

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Отмечается, что 24-летний поляк является не единственным игроком из польского первенства, который заинтересовал Динамо, но он самый дешевый среди кандидатов. Ранее сообщалось о центрбеке Краковии Вирджиле Гице, но киевлян отпугнули стоимостью игрока.

Добавим, что Лавничак провел 14 матчей в этом сезоне за Заглембе, записав в свой актив 2 гола. Также Алекс успел поиграть за познанскую Варту и Медзь Легницу-2. Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.

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