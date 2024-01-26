Катарський Аль-Шамаль офіційно оголосив про підписання 33-річного марокканця.

Динамо знайшло ще один варіант підсилення в європейському клубі, – журналіст

1 січня Беланда покинув турецький Адана Демірспор і отримав статус вільного агента. Раніше хавбек захищав кольори Монпельє, Динамо, Шальке, Ніцци та Галатасарая. Беланда перебував на контракті в Динамо з 2013 по 2017 роки і завоював з киянами одне чемпіонство та два Кубки України.

Додамо, що Аль-Шамаль йде на третій з кінця позиції чемпіонату Катару.

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