Екс-зірка Динамо поїхав на заробітки в Катар – доведеться боротися за виживання
22:01 - Читать на русском
Півзахисник Юнес Беланда вирішив продовжити кар'єру на Близькому Сході.
Катарський Аль-Шамаль офіційно оголосив про підписання 33-річного марокканця.
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1 січня Беланда покинув турецький Адана Демірспор і отримав статус вільного агента. Раніше хавбек захищав кольори Монпельє, Динамо, Шальке, Ніцци та Галатасарая. Беланда перебував на контракті в Динамо з 2013 по 2017 роки і завоював з киянами одне чемпіонство та два Кубки України.
Додамо, що Аль-Шамаль йде на третій з кінця позиції чемпіонату Катару.
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