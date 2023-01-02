Экс-звезда Динамо отказал Севилье ради клуба из Сербии – оригинальное объяснение
00:08 - Читати українською
Защитник Црвены Звезды Александар Драгович не намерен перебираться в Испанию.
"Моя детская мечта сбылась. Для меня Црвена Звезда – это больше, чем клуб, я не могу быть недоволен своим любимым клубом.
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Я хочу играть в Лиге чемпионов с Црвеной Звездой, и сейчас я думаю только о том, в этом направлении", – приводит слова Драговича Eldesmarque.
Напомним, австрийца начали сватать в Севилью, которая переживает не лучшие времена – после 14 сыгранных матчей команда набрала всего 11 очков и находится в зоне вылета.
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