"Моя детская мечта сбылась. Для меня Црвена Звезда – это больше, чем клуб, я не могу быть недоволен своим любимым клубом.

Бывшую звезду Динамо зовут спасать Севилью от позора

Я хочу играть в Лиге чемпионов с Црвеной Звездой, и сейчас я думаю только о том, в этом направлении", – приводит слова Драговича Eldesmarque.

Напомним, австрийца начали сватать в Севилью, которая переживает не лучшие времена – после 14 сыгранных матчей команда набрала всего 11 очков и находится в зоне вылета.

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