Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) определила самых результативных игроков в прошлом году. Брали во внимание только голы в матчах за сборную и клубные соревнования на международном уровне (как вот еврокубки, клубный ЧМ и т.д.).

Месси нет равных, скандалист Барсы опередил Де Брюйне – лучшие ассистенты Европы в 2022 году

Оказалось, что голевая перестрелка в финале ЧМ-2022 между Лео Месси и Килианом Мбаппе имела немаловажное значение и для этого рейтинга. В итоге аргентинец опередил француза всего на один забитый мяч. Призовую тройку дополнил Хулиан Альварес, хоть здесь обошедший своего одноклубника Эрлинга Холанда. Ключевую роль сыграли успехи Альвареса еще в составе Ривера Плейта.

Единственным представителем Украины в рейтинге IFFHS стал Артем Довбик. Форвард СК Днепр-1 расположился на 18 месте, имея 9 точных ударов. Столько же у Неймара, но бразилец больше забил в составе сборной. Именно этот дополнительный показатель является ключевым при распределении мест.