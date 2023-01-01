Довбик рядом с Неймаром, Месси на вершине, Холанд проиграл конкуренту – рейтинг международных голеадоров 2022
Оказалось, нападавшие ПСЖ в финале ЧМ-2022 разыграли еще одну бомбардирскую награду.
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) определила самых результативных игроков в прошлом году. Брали во внимание только голы в матчах за сборную и клубные соревнования на международном уровне (как вот еврокубки, клубный ЧМ и т.д.).
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Оказалось, что голевая перестрелка в финале ЧМ-2022 между Лео Месси и Килианом Мбаппе имела немаловажное значение и для этого рейтинга. В итоге аргентинец опередил француза всего на один забитый мяч. Призовую тройку дополнил Хулиан Альварес, хоть здесь обошедший своего одноклубника Эрлинга Холанда. Ключевую роль сыграли успехи Альвареса еще в составе Ривера Плейта.
Единственным представителем Украины в рейтинге IFFHS стал Артем Довбик. Форвард СК Днепр-1 расположился на 18 месте, имея 9 точных ударов. Столько же у Неймара, но бразилец больше забил в составе сборной. Именно этот дополнительный показатель является ключевым при распределении мест.