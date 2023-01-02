Екс-зірка Динамо відмовив Севільї заради клубу з Сербії – оригінальне пояснення
00:05 - Читать на русском
Захисник Црвени Звезди Александар Драговіч не має наміру перебиратись до Іспанії.
"Моя дитяча мрія здійснилася. Для мене Црвена Звезда – це більше, ніж клуб, я не можу бути незадоволений своїм улюбленим клубом.
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Я хочу грати в Лізі чемпіонів з Црвеною Звездою, і зараз я думаю лише про те, у цьому напрямку", – наводить слова Драговіча Eldesmarque.
Нагадаємо, австрійця почали сватати до Севільї, яка переживає не найкращі часи – після 14 зіграних матчів команда набрала лише 11 очок та перебуває в зоні вильоту.
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