"Моя дитяча мрія здійснилася. Для мене Црвена Звезда – це більше, ніж клуб, я не можу бути незадоволений своїм улюбленим клубом.

Колишню зірку Динамо кличуть рятувати Севілью від ганьби

Я хочу грати в Лізі чемпіонів з Црвеною Звездою, і зараз я думаю лише про те, у цьому напрямку", – наводить слова Драговіча Eldesmarque.

Нагадаємо, австрійця почали сватати до Севільї, яка переживає не найкращі часи – після 14 зіграних матчів команда набрала лише 11 очок та перебуває в зоні вильоту.

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