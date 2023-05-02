"Крылатые львы" в 35 туре Серии Б принимали Модену. Форвард Йоэль Похянпало помог своей команде одержать победу, оформив покер в матче. Его бомбардирские возможности не открытие. Фанатов поразили не четыре гола, а то, как их отпраздновали.

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Похьянпало подошел к трибуне с тифози, не колеблясь взял пиво, которое ему предложили болельщики. Заметим, что не в первый раз финский форвард таким образом празднует голы, но на этот раз он выпил алкогольный напиток.

Венеция борется за выход в Серию А. Команда отстает от зоны плей-офф всего на один балл. Йоэль Похьянпало в 35 матчах забил 17 голов и отдал шесть результативных передач. Напомним, что финский нападающий долгое время выступал в Бендеслиге. Он успел поиграть за Байер, Унион и Гамбург.

Joel Pohjanpalo bersama Venezia ️



️ Agustus-Oktober: 1 gol

️ November-?: 16 gol



Eks Leverkusen ini juga masih sering ngambil bir di bar klub kalau ditarik keluar allenatore Paolo Vanoli. ICEMAN #MC pic.twitter.com/JqCjc882lv — MedioClubID (@medioclubID) May 1, 2023

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