Екс-зірка Бундесліги відсвяткував покер з пивом у руці – відео зухвалого вчинку
Нападник Венеції Йоель Пох'янпало вразив фанатів своїм вчинком.
"Крилаті леви" у 35 турі Серії Б приймали Модену. Форвард Йоель Пох'янпало допоміг своїй команді здобути перемогу, оформивши покер у матчі. Його бомбардирські здібності не відкриття. Фанатів вразили не чотири голи, а те, як їх відсвяткували.
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Пох'янпало підійшов до трибуни з тіфозі, не вагаючись взяв пиво, яке йому запропонували вболівальники. Зауважимо, що не вперше фінський форвард таким чином святкує голи, але цього разу він випив алкогольний напій.
Венеція наразі бореться за вихід у Серію А. Команда відстає від зони плей-офф всього на один бал. Йоель Пох'янпало в 35 матчах забив 17 голів та віддав шість результативних передач. Нагадаємо, що фінський нападник довгий час виступав в Бендеслізі. Він встиг пограти за Байєр, Уніон та Гамбург.
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