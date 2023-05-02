"Крилаті леви" у 35 турі Серії Б приймали Модену. Форвард Йоель Пох'янпало допоміг своїй команді здобути перемогу, оформивши покер у матчі. Його бомбардирські здібності не відкриття. Фанатів вразили не чотири голи, а те, як їх відсвяткували.

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Пох'янпало підійшов до трибуни з тіфозі, не вагаючись взяв пиво, яке йому запропонували вболівальники. Зауважимо, що не вперше фінський форвард таким чином святкує голи, але цього разу він випив алкогольний напій.

Венеція наразі бореться за вихід у Серію А. Команда відстає від зони плей-офф всього на один бал. Йоель Пох'янпало в 35 матчах забив 17 голів та віддав шість результативних передач. Нагадаємо, що фінський нападник довгий час виступав в Бендеслізі. Він встиг пограти за Байєр, Уніон та Гамбург.

Joel Pohjanpalo bersama Venezia ️



️ Agustus-Oktober: 1 gol

️ November-?: 16 gol



Eks Leverkusen ini juga masih sering ngambil bir di bar klub kalau ditarik keluar allenatore Paolo Vanoli. ICEMAN #MC pic.twitter.com/JqCjc882lv — MedioClubID (@medioclubID) May 1, 2023

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