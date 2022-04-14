Инцидент произошел примерно в час ночи, когда Сальвио вместе с девушкой выезжали машиной. Бывшая жена футболиста Магали Аравена встала перед автомобилем и отчитывала новую спутницу Эдуардо, сообщает AS.

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Сальвио же в свою очередь просто прибавил скорости, сбил женщину и покинул место ДТП. Полиция продолжает разыскивать игрока. Интересно, что у него несколько штрафов из-за превышения скорости – Сальвио должен выплатить около 400 тысяч долларов.

Источники, близкие к экс-супругам, сообщают, что Эдуардо до этого дистанцировался от Аравены, с которой прожил в браке около 10 лет. За это время женщина родила от Сальвио двоих детей.

За свою карьеру аргентинец успел поиграть за Ланус, Атлетико, Бенфику, а с 2019 года выступает за Бока Хуниорс.

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