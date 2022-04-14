Хавбека Бока Хуніорс Едуардо Сальвіо розшукує аргентинська поліція через інцидент з його колишньою дружиною.

Інцидент відбувся приблизно о першій ночі, коли Сальвіо разом з дівчиною виїжджали машиною. Колишня дружина футболіста Магалі Аравена встала перед автівкою та почала кричати на нову пасію Едуардо, повідомляє AS.

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Сальвіо у свою чергу просто додав швидкості, збив жінку та покинув місце ДТП. Поліція продовжує розшукувати гравця. Цікаво, що в нього є кілька штрафів через перевищення швидкості – Сальвіо має виплатити близько 400 тисяч доларів.

Джерела, близькі до екс-подружжя, повідомляють, що Едуардо до цього дистанціювався від Аравени, з якою прожив у шлюбі близько 10 років. За цей час жінка народила від Сальвіо двох дітей.

Додамо, що за свою кар'єру аргентинець встиг пограти за Ланус, Атлетіко, Бенфіку, а з 2019 року виступає за Бока Хуніорс.

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