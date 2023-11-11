Реал Мадрид и Валенсия встретились 11 ноября в 13-м туре чемпионата Испании 2023/24. Андрей Лунин сыграл против Романа Яремчука. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

На неделе Андрей Лунин неожиданно получил новый шанс в Реале. Кепа Аррисабалага травмировался за несколько минут до старта матча ЛЧ против Браги, а экстренно вышедший в основе голкипер сборной Украины, отразил пенальти, став одним из героев игры. Карло Анчелотти выпустил Лунина и на субботний матч Ла Лиги. Еще один украинец – Роман Яремчук – начал в запасе Валенсии. "Футбол 24" вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает о дуэли украинцев в Испании.

Реал выполнил первую задачу в Лиге чемпионов, досрочно выйдя в плей-офф. Теперь команде Карло Анчелотти нужно переключаться на чемпионат, где Жирона благодаря помощи Артема Довбика и Виктора Цыганкова продолжает сенсационно удерживать лидерство, оторвавшись от мадридцев на 5 очков. Валенсия шла на 8-й позиции, имея 4-матчевую серию без поражений.

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Карло Анчелотти испытывал серьезные проблемы с составом. Беллингем, Кепа, Милитао, Себальос и Чуамени пропускали игру из-за травм. Как и турок Арда Гюллер, все еще не дебютировавший за Реал в официальном матче. О Тибо Куртуа можно и не упоминать. Еще и Рюдигер не мог помочь "бланкос" из-за дисквалификации.

Несмотря на это, уже на третьей минуте Реал забил. Кроос выдал роскошную фирменную диагональ на Карвахаля. Защитник технично одним касанием на приеме обыграл соперника, после чего левой вонзил в ближний угол. Мамардашвили не спас. 1:0 – идеальный старт для Мадрида. Кроос мог удваивать преимущество хозяев еще до 10-й минуты, но со штрафного проверил на прочность перекладину. Валенсии на поле в первые минуты просто не было – Реал банально разрывал команду Рубена Барахи.

Первый сейв Андрея Лунина на 10-й минуте. Голкипер, не получивший вызов от Сергея Реброва на матч Украина – Италия, отразил удар Уго Дуро из пределов вратарской. Вскоре форвард Валенсии убежал один на один – снова Лунин! Правда, Дуро явно поторопился и пробил прямо в украинского вратаря. Реал ответил двумя моментами Винисиуса, который поиздевался над защитниками, но первый удар бразильца отразил Мамардашвили, а второй был неточным.

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Оправилась Валенсия после провального старта. Хави Герра крутил в дальнюю девятку – неточно. Лунин визуально все контролировал. Но что сделал Родриго! Бразильский нападающий Реала финтами разбросал нескольких соперников и фантастически отдал на Винисиуса. Тот не забил, но раздался свисток арбитра об офсайде.

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В конце тайма возник спорный эпизод. Родриго упал в штрафной после контакта с Гайя. Арбитр решил не ставить пенальти. Валенсия ответила хитрым розыгрышем углового, который не смог завершить все тот же Уго Дуро. Лунин уже был бессилен, но нападающий "летучих мышей" не дотянулся до мяча, находясь во вратарской.

Наказание пришло сразу. На 42-й минуте отличился Винисиус, после паса Родриго грудью переправивший мяч в сетку. Мяч задел штангу и влетел в ворота. 2:0 после первого тайма, в котором Андрей Лунин дважды спас Реал. Украинец заслуженно сорвал аплодисменты более 72 тысяч фанатов, собравшихся в этот вечер на Сантьяго Бернабеу.

Несмотря на преимущество в 2 гола, Реал не расслабился. Мадридцы вышли на второй тайм все такими же заряженными, а на 49-й минуте забили еще раз. Винисиус сместился слева в центр и мощно пробил в ближний угол. Мамардашвили снова не спас. Дубль бразильца в матче против принципиального соперника – в прошлом сезоне Вини стал жертвой расизма на Месталье. Судебное дело продолжается по сей день.

Спустя еще две минуты положение Валенсии стало катастрофическим. Ужасно сыграл Мамардашвили, отдавший мяч на Родриго. Бразилец воспользовался подарком, сделав счет 4:0. Полный провал грузинского кипера, которого даже сватали на место Лунина в Реале. Сегодняшнюю дуэль вратарей украинец выиграл по всем статьям.

На 70-й минуте вышел и Роман Яремчук, заменивший Пепелу. Форвард сборной Украины, который поедет в национальную команду, несмотря на отсутствие результативных действий за Валенсию, получил от Рубена Барахи 20 минут основного времени. Снова не впечатлил – Роман просто растворился на поле Сантьяго Бернабеу. Ноль результативных действий за Валенсию в семи матчах.

Лунин во втором тайме впервые вступил в игру на 74-й минуте. Украинский вратарь удачно сыграл на выходе. А вот ударов по его воротам не было – если в первой половине Уго Дуро имел два момента, то после перерыва гости ничего не создали. Лишь на 81-й минуте Алаба в подкате не дал Лунину сделать третий сейв в матче (или пропустить первый гол).

А Реал забил еще раз. Дубль оформил Родриго, который разобрался с Габриэлем и пробил мимо Мамардашвили. И только после этого Валенсия все же пробила Лунина. Уго Дуро таки достиг цели. Форвард сыграл на опережение и с нескольких метров прошил украинского кипера. Снова спасти свою команду Андрей не смог, а на последних секундах оформил третий сейв в матче

5:1 – Реал без особых проблем оборвал беспроигрышную серию Валенсии. Мадридцы набрали 32 очка и продолжают преследовать Жирону, у которой 34 пункта. Валенсия с 18 баллами опустилась на 10 место.

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