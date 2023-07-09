МЛС

Лос-Анджелес Гэлакси – Филадельфия – 3:1

Голы: Бойд, 15, Мбаизо, 45+1 (аг), Пуч, 76 – Уре, 36

В основе Гэлакси на поле появились питомец Барселоны Рики Пуч и экс-игрок Шахтера Дуглас Коста. Уже на 15-й минуте подопечные Грега Венни отрыли счет в матче. Однако удерживать преимущество долго не удалось. Филадельфия сравняла счет на 36 минуте. В конце первого тайма все же Гелакси вышли вперед благодаря автоголу защитника Мбаизо.

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После перерыва невероятно красивый гол подарил Рики Пуч. Полузащитник получил мяч перед штрафной площадью. Пуч мастерски пробил, не оставив голкиперу соперника ни одного шанса спасти свою команду. В итоге Лос-Анджелес Гэлакси одержали вторую победу подряд. В 22 матчах за свою команду Рики Пуч забил три гола и оформил три результативных передачи.

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