МЛС

Лос-Анджелес Гелаксі – Філадельфія – 3:1

Голи: Бойд, 15, Мбаїзо, 45+1 (аг), Пуч, 76 – Уре, 36

В основі Гелаксі на полі з'явилися вихованець Барселони Рікі Пуч та екс-гравець Шахтаря Дуглас Коста. Вже на 15 хвилині підопічні Грега Венні відрили рахунок у матчі. Однак втримувати перевагу довго не вдалося. Філадельфія зрівняла рахунок на 36 хвилині. Наприкінці першого тайму все ж Гелаксі вийшли вперед завдяки автоголу захисника Мбаїзо.

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Після перерви неймовірно красивий гол подарував Рікі Пуч. Півзахисник отримав м'яч перед штрафним майданчиком. Пуч майстерно пробив, не залишивши голкіперу суперника жодного шансу врятувати свою команду. У підсумку Лос-Анджелес Гелаксі здобули другу поспіль перемогу. У 22 матчах за свою команду Рікі Пуч забив три голи та оформив три результативні передачі.

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