Состоялся матч 20 тура Саудовской Аравии, в котором Иван Ракитич забил дебютный гол. Результат и обзор игры – в этой новости на "Футбол 24".

Саудовская Аравия, 20 тур

Дамак – Аль-Шабаб – 0:1

Гол: Ракитич, 82

Зимой хорватский хавбек покинул Испанию и присоединился к Аль-Шабабу. Дебют экс-игрока Барселоны и Севильи Ивана Ракитича состоялся в матче против Дамака.

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Хорват оказался в стартовом составе на игру. В довольно тяжелом противостоянии Ракитичу удалось добыть для своей команды победу. Свой дебютный гол полузащитник оформил на 82 минуте, роскошным ударом из-за пределов штрафной площади.

Сейчас Аль-Шабаб находится на 10 месте с 24 баллами. Дамак расположился на шестой строчке с 30 очками.

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