Екс-зірка Барселони дебютував у Саудівській Аравії – хавбек забив розкішний гол і приніс команді перемогу
Відбувся матч 20 туру Саудівської Аравії, у якому Іван Ракітіч забив дебютний гол. Результат та огляд гри – в цій новині на "Футбол 24".
Саудівська Аравія, 20 тур
Дамак – Аль-Шабаб – 0:1
Гол: Ракітіч, 82
Взимку хорватський хавбек покинув Іспанію й приєднався до Аль-Шабаба. Офіційний дебют екс-гравця Барселони та Севільї Івана Ракітіча відбувся в матчі проти Дамака.
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Хорват опинився в стартовому складі. У досить важкому протистоянні Ракітічу вдалося здобути для своєї команди перемогу. Свій дебютний гол півзахисник оформив на 82 хвилині, розкішним ударом з-за меж штрафного майданчика.
Наразі Аль-Шабаб перебуває на 10 місці з 24 балами. Дамак розташувався на шостій сходинці з 30 очками.
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